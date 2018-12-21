بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت ينشر موقع الفجر رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة الموافق 21-12-2018، كورة لايف ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وستحظى مباراة النصر والاتحاد بث مباشر بمتابعة كبيرة من عشاق الناديين لشدة المنافسة بين الفريقين يلا شوت الجديد، وسيستضيف المواجهة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر مباشر يدخلها العالمي وهو آتٍ من انتصار هام على حساب الرائد بنتيجة 4-0 في الجولة الماضية من الدوري المحلي، وبهذا الفوز يبقى النصر في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط على الهلال المتصدر، وهو ما سيجعل من مباراة النصر والاتحاد مباشر مواجهة مصيرية وهامة.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت





تمكن الاتحاد من تحقيق أول فوز له محلياً منذ انطلاقة الموسم الجاري على حساب فريق الباطن بنتيجة 3-1، وذلك في المواجهة التي التقى فيها الفريقين بالجولة الماضية، ويؤدي النمور موسماً سيئاً للغاية على الصعيد المحلي، فبعد مرور 13 جولة لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز سوى في مواجهة وحيدة، وبهذه النتائج يتواجد الاتحاد في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط فقط.

ستشهد قائمة النصر غياب حارس المرمى براد جونز بسبب الإصابة، ولن تشهد قائمة الفريق أي غيابات بداعي الإيقاف في مباراة النصر والاتحاد اليوم.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت





تشكيل النصر المتوقع | 4-2-3-1





وليد عبد الله

جوليانو فيكتور – كريستيان راموس – برونو أوفيني – سلطان الغنام

حمد آل منصور – بيتروس

أحمد موسى – يحيى الشهري – نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت





تشكيل الاتحاد المتوقع | 4-2-3-1





فواز القرني

منصور الحربي – ماثيو جيرمان – زياد الصحفي – حسن معاذ

جوناس – خالد السميري

فهد المولد – كارلوس فييانويفا – رومارينيو

أليكساندر بيشيتش

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت





ننقل لكم رابط مباراة الاتحاد والنصر اليوم عبر بث مباشر متعدد الجودات، وذلك قبل انطلاقة المواجهة بدقائق، متمنين لمتابعينا مشاهدة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي يلا شوت