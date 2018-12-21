ضاحي خلفان: إذا جاء ذكر قطر في محفل ما فأستعذ بالله



وتابع عبر تغريدات له على "تويتر"، اليوم الجمعة: "سيفشل مشروع قطر التدميري الجديد كما فشل في السابق".

وأضاف: "عندما أعلنت الإمارات أن عام 2019، عام التسامح شنت قطر الحمدين هجوما مبرمجا للإساءة الى رمز عربي قلما يجود التاريخ بأمثاله، قلت سابقا.. إذا جاء ذكر قطر في محفل ما فأستعذ بالله".



قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إن من أهداف نظام الحمدين في قطر، تعميق الخلاف العربي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن والمغرب وعمان وكل دولنا العربية يسعى قادتها إلى قطع الطريق على قطر والتي تسعى لإطالة هذا التشرذم العربي، ويعملون على تقارب صفوف الأمة وتلاحمها.