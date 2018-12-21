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مدرب عجمان يكشف مفاجأة عن انتقال حسين الشحات للأهلي

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:35 ص
مدرب عجمان يكشف مفاجأة عن انتقال حسين الشحات للأهلي
حسين الشحات
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علاء خليف
 
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توقع أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي، إنتقال حسين الشحات نجم منتخب مصر وفريق العين، إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

مدرب عجمان يكشف مفاجأة عن انتقال حسين الشحات للأهلي

 

وقال "الرمادي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": العين الإماراتي بصدد التعاقد مع 2 لاعبين أجانب كبار خلال الفترة المقبلة، وذلك يزيد فرص حسين الشحات للرحيل عن الفريق".

 

وأضاف: " أتوقع أن فرص انتقال حسين الشحات للأهلي في يناير المقبل أكبر من بقائه مع العين الإماراتي".

 

وأكد "الرمادي" أن حسين الشحات من الشخصيات المحبوبة من جانب الجماهير الاماراتية بمختلف إنتماءاتها، ولكن أعتقد أن فرص إنضمامه للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية كبيرة جدًا.

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