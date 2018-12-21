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الرمادي: ستانلي لاعب "مزاجي" ولكنه يسير بخطوات جيدة مع عجمان

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
الرمادي: ستانلي لاعب مزاجي ولكنه يسير بخطوات جيدة مع عجمان
ستانلي
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علاء خليف
 
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أشاد أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي بالنيجيري ستانلي أوهايتشي لاعب فريقه الحالي، والزمالك السابق.

 

وقال "الرمادي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ستانلي لاعب "مزاجي" لكنه يسير بخطوات جيدة مع عجمان في الفترة الحالية ويؤدي بشكل جيد، مع باق لاعبي الفريق"، مؤكدًا أن الفريق الاماراتي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

 

وأكد "الرمادي" على قوة الدوريات الخليجية في الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الدوري الإماراتي حصل علي أفضل دوري في آسيا للموسم الثالث علي التوالي، وذلك بسبب التنظيم الجيد للبطولة وقوة المنافسة.

 

ويحتل فريق عجمان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 18 نقطة.

المزيد عن: عجمان ستانلي ايمن الرمادي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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