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والدها فنان شهير.. معلومات عن بثينة رشوان في عيد ميلادها

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
والدها فنان شهير.. معلومات عن بثينة رشوان في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة بثينة رشوان، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها السادس والأربعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت بثينة في الحادي والعشرين من ديسمبر ١٩٧٢.


٢- تخرجت في معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي.


٣- والدها هو الفنان رشوان مصطفى، الذي شجعها على التمثيل منذ صغرها.


٤- كانت مشاركتها الأولى في السينما وهي طفلة في فيلم "حكمت المحكمة" عام 1981.


٥- عملت في بداياتها موديل في عدد من الإعلانات.


٦- اشتهر بمشاركتها في بطولة مسلسلات ناجحة، نذكر منها: "هوانم جاردن ستي"، و"ولاد السيدة"، و"أولاد الحلال"، و"شرف فتح الباب".


٧- شاركت في السينما في أعمال قليلة، منها: "عنتر زمانه" و"بنات في ورطة" و"حالة اشتباه"، و"ليه يا بنفسج".


٨- لها على المسرح تجارب ناجحة منها: "جنون البنات"، "يا أحنا يا هما"، "بهلول في اسطبنول".


٩- اختفت لفترة عن الساحة الفنية، وأوضحت في تصريحات صحفية، أن السبب هو عدم استقرار الأوضاع في مصر.


١٠- تزوجت أربع مرات، انتهت جميعها بالطلاق، ولها ٤ أبناء، أكبرهم يبلغ ٢٤ عامًا، وأصغرهم في السادسة من عمره.


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