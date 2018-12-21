والدها فنان شهير.. معلومات عن بثينة رشوان في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة بثينة رشوان، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها السادس والأربعين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت بثينة في الحادي والعشرين من ديسمبر ١٩٧٢.



٢- تخرجت في معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي.



٣- والدها هو الفنان رشوان مصطفى، الذي شجعها على التمثيل منذ صغرها.



٤- كانت مشاركتها الأولى في السينما وهي طفلة في فيلم "حكمت المحكمة" عام 1981.



٥- عملت في بداياتها موديل في عدد من الإعلانات.



٦- اشتهر بمشاركتها في بطولة مسلسلات ناجحة، نذكر منها: "هوانم جاردن ستي"، و"ولاد السيدة"، و"أولاد الحلال"، و"شرف فتح الباب".



٧- شاركت في السينما في أعمال قليلة، منها: "عنتر زمانه" و"بنات في ورطة" و"حالة اشتباه"، و"ليه يا بنفسج".



٨- لها على المسرح تجارب ناجحة منها: "جنون البنات"، "يا أحنا يا هما"، "بهلول في اسطبنول".



٩- اختفت لفترة عن الساحة الفنية، وأوضحت في تصريحات صحفية، أن السبب هو عدم استقرار الأوضاع في مصر.



١٠- تزوجت أربع مرات، انتهت جميعها بالطلاق، ولها ٤ أبناء، أكبرهم يبلغ ٢٤ عامًا، وأصغرهم في السادسة من عمره.



