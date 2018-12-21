والدها فنان شهير.. معلومات عن بثينة رشوان في عيد ميلادها
تحتفل الفنانة بثينة رشوان، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها السادس والأربعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت بثينة في الحادي والعشرين من ديسمبر ١٩٧٢.
٢- تخرجت في معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي.
٣- والدها هو الفنان رشوان مصطفى، الذي شجعها على التمثيل منذ صغرها.
٤- كانت مشاركتها الأولى في السينما وهي طفلة في فيلم "حكمت المحكمة" عام 1981.
٥- عملت في بداياتها موديل في عدد من الإعلانات.
٦- اشتهر بمشاركتها في بطولة مسلسلات ناجحة، نذكر منها: "هوانم جاردن ستي"، و"ولاد السيدة"، و"أولاد الحلال"، و"شرف فتح الباب".
٧- شاركت في السينما في أعمال قليلة، منها: "عنتر زمانه" و"بنات في ورطة" و"حالة اشتباه"، و"ليه يا بنفسج".
٨- لها على المسرح تجارب ناجحة منها: "جنون البنات"، "يا أحنا يا هما"، "بهلول في اسطبنول".
٩- اختفت لفترة عن الساحة الفنية، وأوضحت في تصريحات صحفية، أن السبب هو عدم استقرار الأوضاع في مصر.
١٠- تزوجت أربع مرات، انتهت جميعها بالطلاق، ولها ٤ أبناء، أكبرهم يبلغ ٢٤ عامًا، وأصغرهم في السادسة من عمره.