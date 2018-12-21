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أيمن الرمادي: الزمالك المُرشح الأول للتتويج بالدوري

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:26 ص
أيمن الرمادي: الزمالك المُرشح الأول للتتويج بالدوري
الزمالك
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علاء خليف
 
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تحدث أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي عن المنافسة في الدوري المصري بالموسم الحالي، مؤكدًا أن الزمالك الأقرب للتتويج بلقب البطولة.


أيمن الرمادي: الزمالك المُرشح الأول للتتويج بالدوري

 

وقال "الرمادي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الزمالك المرشح الأول للتتويج بلقب بطولة الدوري هذا الموسم، ورغم تراجع نتائج الأهلي لكنه قادر على العودة مجددًا للمنافسة، وكذلك بيراميدز صنع حالة جيدة من المنافسة بالبطولة".

 

وأضاف: " عودة الجمهور ستزيد من قوة وقيمة الدوري المصري"

 

وتابع "سعيد بتجربة بيراميدز في الدوري المصري ولكنني متحفظ على اسلوب إدارة الفريق وكثرة تغيير الأجهزة الفنية".

 

وفي سياق مختلف أكد "الرمادي" أنه لو اتيحت له الفرصة لتدريب فريق مصري في الفترة المقبلة سيكون المقاولون العرب، مؤكدًا على تقديره واحترامه لباق الأندية

 

وعن أفضل مدرب في تاريخ مصر قال: " محمود الجوهري الأفضل تنظيميًا، أما حسن شحاتة الأفضل على مستوي النتائج".

المزيد عن: عجمان ايمن الرمادي الزمالك الدوري الاهلي
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