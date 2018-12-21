متخصص في العلاقات الدولية: رفع دعوى قضائية ضد "فيسبوك" هدفها النيل من ترامب



وأضاف "سمير"، في تصريحات لبرنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه يعتقد أن هناك من يدفع بهذه الحملة من قبل الحزب الديمقراطي الأمريكي، لأن إدانة "فيسبوك"، يعتبر إدانة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابع، أن "فيسبوك"، سوف ينجو من هذه المشكلة كما نجا منها من قبل، ولكنه قد يطور أدوات أكثر خصوصية، لافتا إلى أن القضية بها جدل، وقد لا تؤدي إلى ضرر مباشر لترامب الذي يسير إلى ولاية ثانية في 2020.



كان مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا قد أعلن أنه رفع دعوى قضائية ضد فيس بوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهمًا فيس بوك بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.



ويواجه فيس بوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأمريكي بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة مرتبطة بحملة الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.



وتعتبر الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة.



وترى الدعوى القضائية أن تراخي فيسبوك في مراقبة بروتوكولات الخصوصية وإعدادات الخصوصية المربكة قد وضعت المعلومات الشخصية لملايين الأميركيين في خطر، وهو ما سمح بحدوث مثل هذه الحادثة وتسرب البيانات لتطبيقات الطرف الثالث والشركات الشريكة.

قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن رفع أول دعوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، يعتبر تطورا خطيرا ومهما.