موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الاتحاد لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد النصر مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة





ويخوض فريق الاتحاد مباراته ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة" مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة و6:25 بتوقيت مكة المكرمة و7:25 بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بينما في الجهة المقابلة لا يزال اتحاد جدة في منطقة الخطر حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

ويسعى فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه بيليتش للفوز بالثلاث نقاط وسيكون حافزا كبيرا للاعبين إذا فازوا على صاحب المركز الثاني فريق النصر الذي يقدم مستويات عالية مع مدربه هيلدر.

وستكون مباراة النصر مع الاتحاد في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية الثانية بصوت المعلق علي سعيد الكعبي بالإضافة إلى قناة دوري بلس 2.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر البث المباشر والحي مجانا عبر موقع الفجر الرياضي.