ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:56 ص
موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
النصر السعودي
طباعة
Advertisements
منى العوضي
 
Advertisements

يستعد فريق الاتحاد لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد النصر مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

 

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة


ويخوض فريق الاتحاد مباراته ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة" مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة و6:25 بتوقيت مكة المكرمة و7:25 بتوقيت الإمارات.

 

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بينما في الجهة المقابلة لا يزال اتحاد جدة في منطقة الخطر حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

 

ويسعى فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه بيليتش للفوز بالثلاث نقاط وسيكون حافزا كبيرا للاعبين إذا فازوا على صاحب المركز الثاني فريق النصر الذي يقدم مستويات عالية مع مدربه هيلدر.

 

وستكون مباراة النصر مع الاتحاد في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية الثانية بصوت المعلق علي سعيد الكعبي بالإضافة إلى قناة دوري بلس 2.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر البث المباشر والحي مجانا عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: موعد مباراة رياضة النصر الدوري السعودي الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس