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الحكومة تعلن عن وظائف خالية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:26 ص
الحكومة تعلن عن وظائف خالية
مجلس الوزراء
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أعلنت بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت عن عدد من الوظائف القيادية بجهات مختلفة، وفيما يلي نعرض الجهات المتوافر فيها وظائف خالية.

هيئة التنظيم والإدارة ببني سويف، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، والهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

وأيضَا بجامعات الفيوم وبنها وحلوان وعين شمس وديوان عام التعمير وديوان عام محافظة سوهاج ومديرية الزراعة بسوهاح ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومديرية التربية والتعليم بقنا، ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وزارة الطيران المدني.

ولمعرفة الوظائف المتاحة يرجي الدخول إلى الرابط التالي http://jobs.gov.eg/jobsposts

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