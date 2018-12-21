خاص.. نجم دجلة على أعتاب زيورخ السويسري

دخل محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ضمن اهتمامات نادي زيورخ السويسري من أجل الحصول على خدماته خلال المرحلة المقبلة.

نجم دجلة على أعتاب زيورخ السويسري





وأكد مصدر داخل الفريق الدجلاوي على أن هناك عدد من كشافي النادي السويسري، تواجد بالساعات الماضية في القاهرة من أجل متابعة اللاعب تمهيدًا لانتقاله خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن وكيل اللاعب نجح في جلب عرض له من النادي السويسري، ولكن لم يتم مخاطبتنا بشكل رسمي وكل الأمور عن طريق وكيل عبدالعاطي، والذي يعتبر حلقة وصل بين الطرفين.

وأشار المصدر، أن وفد من النادي السويسري، حرص على متابعة اللاعب خلال بعض مباريات الدوري العام، وأنه في حالة وجود عرض رسمي سيتم منافشته من قبل مجلس الإدارة مع اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، للبت في أمر اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويعتبر عبدالعاطي واحدًا من أهم اللاعبين داخل صفوف الفريق الدجلاوي حيث يعتمد عليه تاكيس، بصفة أساسية منذ بداية الموسم الجاري.