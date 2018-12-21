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موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاهلي
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منى العوضي
 
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يخوض فريق الهلال مباراة من العيار الثقيل ضد الأهلي عصر اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

 

ويلعب الهلال مباراته ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك عصر اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:10 بتوقيت القاهرة و3:10 بتوقيت مكة المكرمة و4:10 بتوقيت الإمارات.

 

بعد 13 جولة؛ يحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما الأهلي المحترف بين صفوفه الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

 

وستكون مباراة نارية بين الطرفين خصوصا أن الهلال خسر من الحزم المباراة الماضية بينما الأهلي هزم من الشباب لذلك يسعى كل مدرب لتحفيز لاعبيه على الفوز لا غير.

 

وستنقل مباراة الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناة KSA Sports 1 بصوت المعلق فارس عوض كما أن اللقاء سيكون مذاع عبر قناة دوري بلس 1.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي مجانا.

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