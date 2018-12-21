موقع أمريكي يكشف السبب وراء استقالة جيمس ماتيس من منصب وزير الدفاع

كشف موقع "فايس نيوز" الأمريكي، السبب وراء استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، من منصبه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.





وأكد الموقع الأمريكي أن تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"ماتيس" بسحب القوات الأمريكية من سوريا، هو السبب وراء الاستقالة.





وذكر الموقع أن ماتيس، أو المعروف باسم "الكلب المجنون"، أصبح أخر مسئول في قائمة طويلة يترك البيت الأبيض.





وأعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، استقالته من منصه، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العديد من الملفات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي نيوز" في خبر عاجل، أن ماتيس الرئيس الأمريكي، قال في خطاب استقالته: "لديك الحق ليكون لك وزير دفاع لديه وجهات نظر تتفق أفضل مع وجهاتك".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيتقاعد عن منصبه في شهر فبراير المقبل، معلقًا: "لقد خدم في حكوماتي العامين الماضيين وأحرز تقدم هائل". وكتب الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجنرال جيمس ماتيس قدم جهد عظيم فى الحصول على حلفاء وبلدان أخرى لدفع نصيبها من الإلتزامات العسكرية، موضحًا أنه سيتم تسمية وزير دفاع جديد قريبا، موجهًا الشكر لماتيس قائلاً: "أنا أشكرك كثيراً على خدماته".







