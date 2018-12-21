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تعرف على تافون هولمز عملاق الأهلي الجديد

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:57 ص
تعرف على تافون هولمز عملاق الأهلي الجديد
محمود الخطيب
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علاء خليف
 
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع الأمريكي ريجينالد تافون هولمز لمدة 4 أشهر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي بطولة افريقيا المقبلة.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن الأمريكي "تافون هولمز" لاعب فريق السلة الجديد بالنادي الأهلي:

 

-تافون هولمز من مواليد 8 أغسطس لعام 1987 بالولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ طوله 193 سم، ووزنه 82 كجم، ويجيد اللعب في مركز الشوتينج جارد أو مركز 2 " SG"

 

-بدأ "تافون" مسيرته مع كرة السلة في فريق مورجان الأمريكي موسم 2006-2007 واستمر معه حتي عام 2010.

 

-شارك اللاعب الأمريكي في بطولة إفريقيا لكرة السلة مع فريق سلا المغربي موسم 2010-2011 وتأهل معه لنصف نهائي البطولة

 

-لعب "تافون" ضمن عدة أندية أبرزها كوتويسا كولوبرزج البولندي، وبيرو ستارا زاجورا البلغاري وفاينال سبور الترجي و ليه مانس سارثي الفرنسي وجيماني الإيطالي وبلدية ماماك أنكرة التركي.

 

-في موسم 2017/2018 انتقل ريجي لفريق بلدية آكهيسار سبور التركي ليقدم معه أفضل مواسمه في تركيا، لينتقل بعدها لفريقه الحالي جي إس كمبس في اليونان الذي انضم لصفوفه في بداية الموسم الحالي، ولم يشارك معه سوى في 3 مباريات فقط حتى الآن.

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