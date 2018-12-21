صراخ وبكاء.. أسرار ليلة زفاف هاري وميجان

ودخلت ميجان ماركل وكيت ميدلتون في جدال حاد بشأن مدى ملائمة ثوب للأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام، فيما "دخلت كيت بنوبة بكاء" بسبب تلك الحادثة، رغم أن ما أزعجها بالضبط كان أمرا غير واضح، بحسب تصريحات المصدر للمجلة الأمريكية.

وأضافت المجلة أن التوترات تصاعدت بشأن حفل الزفاف، عندما رفضت الملكة إليزابيث اختيار ميجان الأول للتاج التي ستضعه على رأسها في يوم زفافها.





ووفقا لكاتب السير الذاتية المعروف روبروت جونسون فإن أجواء مشحونة كانت تخيم في تلك الأوقات إلى درجة جعلت الأمير هاري يفقد أعصابه صارخا بوجه الطاقم المشرف على ترتيبات العرس، قائلا: "ما تريده ميغان يجب أن يتم".





وكانت العائلة المالكة نفت، في ديسمبر الماضي، الأخبار التي تحدثت عن أن كيت حذرت ميجان من توبيخ الموظفين في قصر كنسينغتون، وكانت هي الحالة الوحيدة التي جرى التعليق عليها بشكل رسمي بشأن الخلافات بين كيت وميجان .





وفي نوفمبر الماضي، قال الأمير هاري وزوجته ميجان، إنهما سينتقلان إلى مقر فروغمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.





وقال الزوجان في بيان: "وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور".





وكانت تكهنات عديدة انتشرت مؤخرا بأن الملكة إليزابيث لا تحب الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، خطيبة حفيدها الأمير هاري، بعد تحليل صياغة خطاب موافقتها على زواجهما.





واتسم الخطاب بالجدية والرسمية الشديدين، والذي جاء فيه: "أعلن موافقتي على عقد زواج حفيدي العزيز الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد، أمير ويلز، من ريتشيل ميغان ماركل، وهي الموافقة التي أعلنها لِتُصدق بالختم الأعظم للمملكة، ولتحفظ في سجلات المجلس الخاص".