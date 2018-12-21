بعد نفاذ تذاكر حفلها الأول.. مطربة شهيرة تحضر مفاجأة جديدة لجمهورها

كان من المقرر أن تحيي النجمة اللبنانية ناتاشا حفلة واحدة ليلة رأس السنة 2019 في القاهرة بـ فندق الـ فرمونت نايل سيتي ، ولكن نظرًا لنفاذ أغلب تذاكر الحفل والإقبال الشديد عليه.





قرّرت الشركة المُنظّمة، نزولًا عند رغبة المتابعين من الجمهور، إحياء حفل آخر في الفندق نفسه وذلك ليل الأربعاء الواقع في 2/1/2019.





ومن المتوّقع أن يشهد كلا الحفلين إقبالًا كثيفًا ويحملا لافتة "كامل العدد".





من ناحية ثانية، قدّمت النجمة اللبنانية إعتذارًا من جميع متابعيها ومحبيّها لعدم تنفيذ وعدها الذي قطعته لهم بإطلاق أغنية "سينجل" جديدة قبل حلول فترة الأعياد المجيدة، وعزت السبب الى أن لديها عدد من الأغاني ، فإحتارت في إختيار أيّة واحدة ستقدّمها، لكنها اكّدت مجددًا أنها ستطرح أغنية " سينجل" جديدة مع بداية العام الجديد.