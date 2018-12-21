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قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد المتوقع أمام المقاولون

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:03 ص
قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد المتوقع أمام المقاولون
الاتحاد السكندري
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محمد الصو
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان المدير الفني، مباراة قوية عندما يحل ضيفًا على المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العام.


قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد المتوقع أمام المقاولون 


ويسعى زعيم الثغر لمواصلة عروضه القوية بالمرحلة الماضية وتحقيق الفوز، عقب نشوته بالتأهل العربي على حساب الزمالك، لدور الثمانية من كأس زايد أبطال العرب، والصعود لدور الربع النهائي على حساب سموحة، من كأس مصر.

 

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 20 نقطة قبل مواجهة ذئاب الجبل، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يقود خالد قمر وبناهيني، هجوم الفريق أمام المقاولون حيث جاء التشكيل المتوقع كالآتي:_

 

حراسة المرمى:الهاني سليمان.

 

خط الدفاع: محمد بازوكا، ومحمد ناصف، وويلسون، ومحمود شعبان.

 

خط الوسط: نور السيد، وعاشور الأدهم، وأحمد دوداد، ورزاق سيسيه.

 

الهجوم: إيمانويل بناهيني، وخالد قمر.

 

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