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موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:45 ص
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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يستضيف فريق وولفرهامبتون على ملعبه نظيره ليفربول والمحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، مساء اليوم الجمعة والموافق ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

ويلعب ليفربول ضد وولفرهامبتون على استاد مولينيو وذلك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و12:00 بتوقيت الإمارات.

 

ويحتل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة فقد لعب 17 مباراة وفاز 14 مباراة وتعادل 3 ولم يخسر حتى الآن.

 

بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة فقد خاض 17 مباراة وفاز في 7 مواجهات وتعادل 4 وخسر 6.

 

وستنقل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD وسيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون عبر موقع الفجر الرياضي مباشرةً وبدون تقطيع.

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