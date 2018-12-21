رنا سماحة تتألق في حفلها بالكريسماس بمول العرب (صور)

أحيت المطربة الشابة رنا سماحة، أمس الخميس، حفلا غنائيًا في فرنتتشر بمول العرب.





حفل سماحة، أتي ضمن فعاليات الاحتفال برأس العام الجديد "الكريسماس".

وقدمت المطربة الشابة خلال الحفل العديد من أغانيها المتنوعة التي يعشقها الجمهور.









ومؤخرًا كشفت رنا سماحة، عن انتهائها من ألبومها الغنائي الجديد، لافتة إلى أنه من المقرر طرحة قريبًا.





وعبرت "سماحة" خلال لقائها فى برنامج "كلام ستات" المعروض على شاشة ON E، عن سعادتها بكل الأعمال الدرامية التى قدمتها مؤخرًا من مسلسل "أزمة نسب"، و"النص الثاني".





وأكدت أن والدتها كانت سبب مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي"، لافتة إلى أنها كانت تعتقد في البداية أن الأمر بالواسطة، لذلك لم تكن متحمسة حتى اشتركت فيه وفازت، وإتضح أن كل ما يشاع عن البرنامج غير حقيقي.





وأضافت "سماحة" "والدتي سبب نجاحي لإن كان نفسها تشوفني نجمة".