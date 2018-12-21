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أعضاء عمومية "المهندسين" يعلنون رفضهم التنازل عن ممتلكات وأصول النقابة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:35 ص
أعضاء عمومية المهندسين يعلنون رفضهم التنازل عن ممتلكات وأصول النقابة
نقابة المهندسين
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آيات عامر
 
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قام أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين المصرية، بعمل استمارة لرفض التنازل عن ممتلكات وأصول نقابة المهندسين "أرض سابا باشا".

كما قاموا برفض القانون المقترح والذي عرض علي المجلس الأعلي للنقابة بجلسته المنعقدة 11/11/2018 مطالبين النقيب العام للنقابة المهندس هاني ضاحي باتخاذ القرارات اللأزمة لسرعة الموافقة علي التعديلات المقدمة لمجلس النواب منذ اكثر من سنتين مشيرين إلي إتخاذ جميع مايلزم للتصويت عليها والتي تهدف لزيادة موارد النقابة، مما يؤدي لتحسين الخدمات وزيادة معاشات المهندسين.

بالإضافة إلي رفضهم الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية والمقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، لأنها في أيام العمل الرسمية ولا يتيح التواجد لأبداء رأيهم فيما يعارض.

وكانت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام دعت لعقد الجمعية العمومية الغير عادية، الإثنين المقبل، لإعتماد ميزانية النقابة المعدلة عن عام 2017 واعتماد الموازنة المعدلة عن عام 2018.

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