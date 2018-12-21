عاجل.. خروج ترام عن القضبان بمنطقة "السيوف" في الإسكندرية (صور)

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شهدت محطة السيوف شرقي محافظة الإسكندرية، خروج ترام الرمل عن القضبان، مما أدى إلى إصطدامه بأحد أعمدة الكهرباء، وتعطل حركة السير.



وتسبب الحادث في إحداث حالة من الذعر بين مواطني المنطقة، الذين هلعوا إلى موقع الحادث لمحاولة الإطمئنان على الركاب، ومساعدتهم، وإطفاء سلك كهربائي إشتعلت به النيران عقب الحادث.



من جانبها دفعت هيئة النقل العام بأوناش ومعدات لسحب الترام من موقع الحادث إلى الورش، ولم ينتج عن الحادث، حدوث أي من الإصابات، وجارِ عودة حركة الترام إلي طبيعتها.