توفيق عكاشة: "قطر ستمحى من على الأرض.. وتعالوا تفوا على قبري لو محلصش" (فيديو)



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن هذا سيحدث بسبب وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، وأمريكا ستكون طرفا في هذه الحرب الضروس، لافتا إلى أن هذه القاعدة تحمي الدوحة الآن ولكنها ستتسبب في دمارها فيما بعد.



وتابع: "شوفتوا قطر بتتجهز عشان تكون ضحية ازاي.. انما هما مش فاهمين.. وانا قايل الكلام ده من سنين وبقولكم افتكروه وسجلوه واحفظوة واذا محصلش ابقوا تعالو تفوا على قبري لو انا ميت وتعالو اضربوني بالجزم لو انا عايش".



وعن المقارنات التي يعقدها البعض ما بين أسعار المحروقات في مصر، وفرنسا، أكد عكاشة أنه لا يجب المقارنة بين الاثنين لأن مصر في خطواتها الاولى في هذا الشأن بينما فرنسا فعلت ذلك منذ اكثر من ٥٠ عاما، لافتا إلى أن ثوراتها من قبل صنعها اليهود.



وأكد أن الهدف من عقد هذه المقارنات هو استثارة الشعب المصري، وإثارة مشاعر الغضب بداخله، لكي يقوم بثورة وينتهي العرق المصري من الوجود.



وشدد على أن الدولة تدعم صفيحة السولار بـ54 جنيها، وليس 27 جنيها، -كما قال في وقت سابق- مؤكدا أن الدولة هي المواطن، والمواطن هو الدولة.



وبعد إغلاق قناة "الفراعين"، وأحاديث حول ظهوره في عدة فضائيات مختلفة، تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، مع الإعلامي توفيق عكاشة، للانضمام إلى شبكة قنوات الحياة لمدة 3 سنوات، لتقديم برنامج "توك شو"، يحمل اسم "مصر اليوم"، وهو نفس اسم البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة الفراعين.

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه اذا قامت حرب عالمية ثالثة سوف تُمسح قطر من على وجه الأرض، ولن تكون هناك دولة اسمها قطر.