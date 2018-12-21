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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 21/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 21/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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يشهد اليوم الجمعة والموافق 21/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية في العديد من البطولات من ضمنها كأس الكونفدرالية الإفريقية والدوري السعودي لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية:

- إستاد أبيدجان - ساحل العاج × النجم الساحلي - تونس: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

- وولفرهامبتون × ليفربول: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

- الشباب × الباطن: في تمام الساعة الـ2:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2

- الهلال × الأهلي: في تمام الساعة الـ2:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1

- الفتح × الاتفاق: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1

- القادسية × التعاون: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports HD+2

- الاتحاد × النصر: في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة على KSA Sports 2 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

- بروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

 

مواعيد مباريات الدوري المصري:

- الاتحاد السكندري × المقاولون العرب: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD

 

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