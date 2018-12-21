مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 21/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الجمعة والموافق 21/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية في العديد من البطولات من ضمنها كأس الكونفدرالية الإفريقية والدوري السعودي لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات
كأس الكونفدرالية الإفريقية:
- إستاد أبيدجان
- ساحل العاج × النجم الساحلي - تونس: في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة
الوطنية 1
مواعيد مباريات
الدوري الإنجليزي:
- وولفرهامبتون
× ليفربول: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات
الدوري السعودي:
- الشباب × الباطن:
في تمام الساعة الـ2:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2
- الهلال × الأهلي:
في تمام الساعة الـ2:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1
- الفتح × الاتفاق:
في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1
- القادسية × التعاون:
في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports HD+2
- الاتحاد × النصر:
في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة على KSA Sports 2 HD
مواعيد مباريات
الدوري الألماني:
- بروسيا دورتموند
× بوروسيا مونشنجلادباخ: في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS
HD 5
مواعيد مباريات
الدوري المصري:
- الاتحاد السكندري
× المقاولون العرب: في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD