عاجل.. رد ناري من رئيس سموحة على أنباء توقيع حسام حسن للأهلي

علق فرج عامر رئيس سموحة على أنباء توقيع نجم الفريق حسام حسن للأهلي مؤكدا أنه لم يحدد سعر بيعه حتى الآن.





رد ناري من رئيس سموحة على أنباء توقيع حسام حسن للأهلي





وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " حظنا كان سيئاً لإصابة العديد من اللاعبين هذا الموسم والفريق مستقر وطارق يحيى يبذل مجهود كبير معه".

وأضاف: "لا أعتقد أن حسام حسن وقع على استمارات قيد للأهلي ولا أعتقد أن الأهلي سيقدم على هذه الخطوة".

وتابع: "لم نحدد سعر لحسام حسن لأن الأهلي لم يطلبه وياسر إبراهيم ومحمود عزت من أفضل المساكين في الدوري حاليًا".

وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع شيخ أحمد بامبا الذي كان ثالث أفضل لاعب في بطولة العالم للشباب".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً: " ترشح مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 شئ جيد للغاية ومشرف لمصر".

وغادرت مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى إثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار يوم الأحد المقبل، في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و١٩ لاعبا وهم :-

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

في خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

في خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

واختتم الأهلي تدريباته صباح أمس الخميس على ستاد التتش بمقر التادي بالجزيرة، حيث سيخوض المران في أثيوبيا على مرتين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بهدفين دون رد لناصر ماهر ومروان محسن.