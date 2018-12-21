بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي، تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى ، حيث استعرض حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى جهود الوزارة من خلال محاور البرنامج الخمسة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لرعاية الاطفال المقام حاليا بمحافظة الإسكندرية، وهي فرق الشارع والوحدات المتنقلة وتطوير المؤسسات الاجتماعية وادارة الحالة والتقييم والمتابعة والتسويق المجتمعي والشراكات.





وأكد يوسف، أن فرق الشارع المنتشرة في المحافظات المستهدفة قد تعاملت مع ١٨٠٠٠حالة حتي أخر نوفمبر، موضحًا أن الفريق نجح في دمج مئات الأطفال داخل أسرهم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أن برنامج أطفال بلا مأوي نجح في سد العجز في الجهاز الوظيفي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستعانة بشباب له خبرة في التعامل مع الأطفال.





وأوضح أن البرنامج انتهي من إعداد دليل لادارة الحالة وعمل منظومة متكاملة تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل، كما تم تعيين اخصائي لادارة الحالة ايمانًا بأهمية تلك المنظومة لتحقيق التكامل بين خدمات الوزارة المقدمة.





وتابع أن هناك خط ساخن تابع للوزارة وهو ١٦٤٣٩ لتلقي البلاغات يوميا للابلاغ عن الأطفال، موضحاً أن هناك تنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.





وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في ١٠ محافظات الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال.