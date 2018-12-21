ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
بحضور خبراء دوليين.. التضامن تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
طباعة
Advertisements
آيات عامر
 
Advertisements
عرضت وزارة التضامن الاجتماعي، تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى، حيث استعرض حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى جهود الوزارة من خلال محاور البرنامج الخمسة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لرعاية الاطفال المقام حاليا بمحافظة الإسكندرية، وهي فرق الشارع والوحدات المتنقلة وتطوير المؤسسات الاجتماعية وادارة الحالة والتقييم والمتابعة والتسويق المجتمعي والشراكات.

وأكد يوسف، أن فرق الشارع المنتشرة في المحافظات المستهدفة قد تعاملت مع ١٨٠٠٠حالة حتي أخر نوفمبر، موضحًا أن الفريق نجح في دمج مئات الأطفال داخل أسرهم ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 
وأشار إلى أن برنامج أطفال بلا مأوي نجح في سد العجز في الجهاز الوظيفي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستعانة بشباب له خبرة في التعامل مع الأطفال.

وأوضح أن البرنامج انتهي من إعداد دليل لادارة الحالة وعمل منظومة متكاملة تحقيقا للمصلحة الفضلي للطفل، كما تم تعيين اخصائي لادارة الحالة ايمانًا بأهمية تلك المنظومة لتحقيق التكامل بين خدمات الوزارة المقدمة.

وتابع أن هناك خط ساخن تابع للوزارة وهو ١٦٤٣٩ لتلقي البلاغات يوميا للابلاغ عن الأطفال، موضحاً أن هناك تنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في ١٠ محافظات الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال.
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
بحضور خبراء دوليين.. "التضامن" تعرض تجربتها في مجال حماية الأطفال بلا مأوى
المزيد عن: وزارة التضامن مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة الخط الساخن اخبار مصر أطفال بلا مأوى
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس