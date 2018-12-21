اليوم.. انطلاق الانتخابات لنقابة المهندسين بمطروح

تنطلق اليوم الجمعة، الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بمطروح، لاختيار رئيس لها، وأعضاء مجلس النقا بة الفرعية للمحافظة، وذلك استجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة.





وفتحت اللجنة المشرفة باب الترشح يوم 10 نوفمبر الماضي، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و14 عضو مجلس موزعين على "5 مدنى، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا، 1عمارة، 1 لشعب البترول وغزل ونسيج، والكيمياء"، وتم غلق باب الترشح يوم 24 نوفمبر الجاري.





وتم تلقى طلبات الترشح فى 3مقرات وهم كالأتي: "نقابة الإسكندرية، نقابة مطروح، النقابة العامة بالقاهرة".





وناشدت النقابة مهندسي المحافظة بالاهتمام والتوعية بالمشاركة بالانتخابات، وكذلك سرعة تسديد الاشتراكات السنوية المقررة طبقا للقانون، وذلك حتى يستثني للجميع حضور أول انتخابات لنقابة المهندسين بالمحافظة.



