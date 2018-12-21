وافق أحمد نبيل مانجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمنتقل حديثًا إلى صفوف الاتحاد السكندري، على إضافة موسم جديد له أثناء التوقيع على عقود انتقاله بالانتقالات الشتوية المقبلة.





مانجا يوافق على إضافة موسم جديد له مع الاتحاد

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم ونصف بدلًا من موسمين ونصف، مساء أمس في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي، وسيد مرعي وميدو حزين، وكلاء اللاعب بالجلسة التي جمعتهما بمقر النادي.

وكان "الفجر الرياضي" انفرد بتوقيع اللاعب منذ أيام مقابل 4 ملايين جنيه لفريق سموحة، رغم نفي محمد فرج عامر رئيس النادي ابتداءًا من يناير المقبل.

وأصر حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري على التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوفه خاصةً أنه يشارك في أكثر من بطولة وهي الدوري العام وكأس مصر، وكأس زايد أبطال العرب.