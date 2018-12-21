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أغنية سعد لمجرد الجديدة تقترب من 10 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:49 ص
أغنية سعد لمجرد الجديدة تقترب من 10 ملايين مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 
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لاقت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد الجديدة، إعجابًا كبيرًا لدى متابعي موقع يوتيوب، إذ اقتربت من تحقيق10 ملايين مشاهدة في أقل من 72 ساعة.

ويأتي الإصدار الجديد للفنان المغربي بعد حوالي أسبوعين من إطلاق سراحه بشكل مؤقت من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وحملت الأغنية الجديدة اسم "بدك إيه"، وهي باللهجة المغربية الدارجة، ووصفها سعد لمجرد بأنها النسخة العربية عن الأغنية الهندية "بنتي ديل"  من فيلم "بادمافات"، وتعاون فيها مع الملحن والموزع جلال الحمداوي، الذي صاحبه في معظم أعماله مثل "أنت معلم" و"غلطانة".

وأفرجت السلطات الفرنسية، في 5 ديسمبر الجاري، عن لمجرد مع تقييده بمجموعة من الشروط، ودفعه كفالة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن الفنان المغربي، بعد إطلاق سراحه منتصف سبتمبر الماضي تحت شروط رئيسية، أهمها سحب جواز سفره، وحرمانه من مغادرة فرنسا مع  مراجعة الشرطة بشكل يومي مع كفالة مالية.

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