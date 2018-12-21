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المصري يخوض مرانا استشفائيا في بوركينا فاسو

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
المصري يخوض مرانا استشفائيا في بوركينا فاسو
المصري البورسعيدي
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محمد الصو
 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، مرانًا استشفائيًا داخل حديقة فندق الإقامة ببوركينا فاسو، استعدادًا لمواجهة ساليتاس اف سي، بكأس الكونفدرالية.


المصري يخوض مرانا استشفائيا في بوركينا فاسو 


وكان جلال رفض خوض الفريق مرانًا اليوم خوفًا من الإجهاد خاصةً بعد الوصول متأخرًا عقب رحلة دامت أكثر من 15 ساعة تخلله ترانزيت في إثيوبيا والنيجر، قبل الهبوط في العاصمة البوركينية واجادوجو.

 

وكانت بعثة المصري برئاسة محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، وصلت مساء أمس إلى بوركينا فاسو بعد رحلة طويلة قبل التوجه إلى فندق الإقامة بالعاصمة للمبيت هناك.

 

ويستعد المصري لمواجهة ساليتاس اف سي البوركيني، مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

 

وكان الفريق البورسعيدي، تلقى هزيمة من الفريق البوركيني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه، الجمعة الماضية، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، لضمان التأهل إلى دور الـ 32 مُكرر.

 

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