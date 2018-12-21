حبيبة عز: "التعليم الفني مش واخد حقه"



وأضافت "عز"، في لقائها ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن الوزارة تنفذ ثورة في التعليم، ومؤمنين بها جدًا، موضحة أن المشروع كان في البداية حلم، وبمرور الوقت يكتسبون ثقة من الناس أكثر.



وتابعت مستشار وزير التربية والتعليم، أن منظومة التعليم ضخمة جدا، وهي أكبر وزارة وتمثل 35% من الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فإن صدى ما يحدث يكون عاليا، ولكنهم مؤمنين بما يفعلوه، والتغيير دائما ما يقابله مقاومة.



وأكدت أنهم في البداية كانوا "مستغربين" الهجوم الذي يتعرضون له، ولكنهم وجدوا الكثيرين يريدون التعاون معهم، لافتة إلى أنهم يضعون الطفل الصغير ومصلحته ومستقبله أمام أعينهم.



كان وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي التحق بها 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهى مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تماما.



قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم، إنها مهتمة بالتعليم الفني لأنه "مش واخد حقه"، وكان لديها مشروع حلول للتعليم الفني، ومعها فريق مكون من مجموعة سيدات أخريات، مؤكدة أنها لو لم تستطع خدمة الناس بشكل مناسب سوف تنسحب من المنصب.