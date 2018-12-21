السيرة الذاتية لجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي المستقيل

أعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، استقالته من منصه، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العديد من الملفات.





وبحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي نيوز" في خبر عاجل، أن ماتيس الرئيس الأمريكي، قال في خطاب استقالته: "لديك الحق ليكون لك وزير دفاع لديه وجهات نظر تتفق أفضل مع وجهاتك".





كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيتقاعد عن منصبه في شهر فبراير المقبل، معلقًا: "لقد خدم في حكوماتي العامين الماضيين وأحرز تقدم هائل".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجنرال جيمس ماتيس قدم جهد عظيم فى الحصول على حلفاء وبلدان أخرى لدفع نصيبها من الإلتزامات العسكرية، موضحًا أنه سيتم تسمية وزير دفاع جديد قريبا، موجهًا الشكر لماتيس قائلاً: "أنا أشكرك كثيراً على خدماته".





وفيما يلي نرصد السيرة الذاتية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي المستقيل:-





ولد في 8 سبتمبر 1950، وعمل في قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة، وتدرج في المناصب حتى تقاعد عام 2013 برتبة جنرال (4 نجوم)، كما تولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية من 2010، وحتى 2013.





كما عمل قائدًا أعلى لحلف الناتو من 2007 وحتى 2009، يُعتبر أحد أعلام حرب العراق؛ حيث قاد معركة مدينة الفلوجة عام 2004، وقاد الفرقة الأولى لقوات مشاة البحرية في حرب العراق، كما شارك كذلك في حرب أفغانستان، وقاد الفوج السابع من قوات مشاة البحرية.





وانتقد استراتيجيات أوباما فى العراق وأفغانستان والحرب ضد الإرهاب، وتسببت صراحته فى أن يطلق عليه لقب "الكلب المجنون".





اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2016 ليشغل منصب وزير الدفاع الأمريكي في إدارته وتولى مهام منصبه رسمياً في العشرين من شهر يناير 2017، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي باستثناء خاص له من شرط ممارسة العسكري للحياة المدنية لمدة 7 سنوات قبل توليه منصب وزير الدفاع.



