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نجم الزمالك السابق: الفارس الأبيض سيتوج بالدوري هذا الموسم ومختار الأنسب للأهلي

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:42 ص
نجم الزمالك السابق: الفارس الأبيض سيتوج بالدوري هذا الموسم ومختار الأنسب للأهلي
الزمالك
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ريهام عبدالمحسن
 

صرح عفت نصار نجم الزمالك السابق بأن الزمالك سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم وأكد أن مختار مختار هو الأنسب لقيادة الأهلي.


نجم الزمالك السابق: الفارس الأبيض سيتوج بالدوري هذا الموسم ومختار الأنسب للأهلي

 

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الزمالك مثل المنتخب وسيحصل على الدوري هذا الموسم".

 

واستكمل: " مختار مختار الأنسب لقيادة الأهلي وهناك مجاملات في الأهلي تثير استياء الجميع بسبب تغيير اللوائح والقوانين بسببه".

 

وكشف عفت نصار بأنه خاض انتخابات اتحاد الكرة السابقة وأكد حصوله على 49 صوت فقط.

 

وواصل : " الدوري لن يكتمل هذا الموسم ويتم تمييز بعض الأندية في جدول الدوري وهذا عدم تكافؤ فرص للجميع".

 

واختتم نصار تصريحاته قائلاً : " رشحت نفسي لاتحاد الكرة وحصلت على 49 صوت في الانتخابات واضحك على المهازل التي تحدث داخله".

 

 

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