ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الجمعة 21/12/2018 في تونس

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:38 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 21/12/2018 في تونس
طباعة
 
يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 21/12/2018 في تونس؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21/12/2018على تونس:-
أريانة  13°
القيروان  13°
باجة  11°
برداو  13°
بزرته  12°
بن عروس  13°
بن قردان  11°
تطاوين  7°
توزر  12°
تونس  13°
جندوبة  9°
سوسة  12°
سيدي بوزيد  6°
صفاقس  9°
قابس  7°
قفصة  9°
مدنين  9°
مـنسـتير  12°
منوبة  13°
نابل  14°
المزيد عن: غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس تونس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية اخبار الطقس Weather
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس