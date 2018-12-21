ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خاص.. صالح موسى يقترب من المقاولون العرب

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:25 ص
خاص.. صالح موسى يقترب من المقاولون العرب
صالح موسى
طباعة
أحمد شاكر
 

علم مراسل "الفجر الرياضي" أن هناك اتصالات بين مسؤول بفريق المقاولون العرب، وصالح موسى لاعب الزمالك السابق من أجل ضمه فى يناير المقبل.


صالح موسى يقترب من المقاولون العرب 


وكان أحد الوكلاء قد تواصل مع موسى خلال الأيام الأخيرة من أجل ضمه لأحد الأندية السعودية خلال فترة يناير، ومازالت المفاوضات مستمرة.

 

ولعب صالح موسى بأندية الداخلية والاسماعيلي والزمالك المقاصة والإنتاج الحربي والرجاء وحرس الحدود.

 

المزيد عن: صالح موسى رياضة خاص الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أندية سعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس