خاص.. صالح موسى يقترب من المقاولون العرب

علم مراسل "الفجر الرياضي" أن هناك اتصالات بين مسؤول بفريق المقاولون العرب، وصالح موسى لاعب الزمالك السابق من أجل ضمه فى يناير المقبل.





صالح موسى يقترب من المقاولون العرب





وكان أحد الوكلاء قد تواصل مع موسى خلال الأيام الأخيرة من أجل ضمه لأحد الأندية السعودية خلال فترة يناير، ومازالت المفاوضات مستمرة.

ولعب صالح موسى بأندية الداخلية والاسماعيلي والزمالك المقاصة والإنتاج الحربي والرجاء وحرس الحدود.