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عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن استقالته من منصبه

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:33 ص
عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن استقالته من منصبه
وزير الدفاع الأمريكي
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أعلن  جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، استقالته من منصه، بعد تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العديد من الملفات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي نيوز" في خبر عاجل، أن ماتيس الرئيس الأمريكي، قال في خطاب استقالته: "لديك الحق ليكون لك وزير دفاع لديه وجهات نظر تتفق أفضل مع وجهاتك".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيتقاعد عن منصبه في شهر فبراير المقبل، معلقًا: "لقد خدم في حكوماتي العامين الماضيين وأحرز تقدم هائل".
 
وكتب الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجنرال جيمس ماتيس قدم جهد عظيم فى الحصول على حلفاء وبلدان أخرى لدفع نصيبها من الإلتزامات العسكرية، موضحًا أنه سيتم تسمية وزير دفاع جديد قريبا، موجهًا الشكر لماتيس قائلاً: "أنا أشكرك كثيراً على خدماته".

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