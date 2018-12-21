دخل نجم المصري البورسعيدي إسلام عيسى دائرة اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتدعيم الفريق بصفقات قوية.





الأهلي يتحرك لضم صفقة الموسم





وشهدت الساعات الماضية تلقى لاعب المصرى اتصالات من جانب إدارة النادى الأهلى بهدف جس نبضه بشأن ارتداء القميص الأحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع إسلام عيسى بسبب المستويات والعروض القوية التي يقدمها اللاعب مع المصري.

وتدرك إدارة الأهلى صعوبة حسم الصفقة، لتمسك إدارة المصرى بخدماته خلال المرحلة المقبلة، كما مازال اللاعب مرتبط بعقد لمدة 4 مواسم مع فريقه.

وكانت تقارير صحفية أكدت مفاوضات نادي بيراميدز مع اللاعب للحصول علي خدماته بناءًا على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق والذي يعرف القدرات الفنية للاعب جيدًا بحكم قيادته للمصري في وقت سابق.

ومن جانبه أكد سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي عدم نية النادي في التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية.

وغادرت مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى إثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار يوم الأحد المقبل، في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و١٩ لاعبا وهم :-

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

في خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

في خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

واختتم الأهلي تدريباته صباح أمس الخميس على ستاد التتش بمقر التادي بالجزيرة، حيث سيخوض المران في أثيوبيا على مرتين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بهدفين دون رد لناصر ماهر ومروان محسن.