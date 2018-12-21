عاجل.. الكاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، عن تحديد يوم 28 ديسمبر الجاري موعدًا لإجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





الكاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال

ومن المقرر أن تُقسم القرعة إلى تصنيفات والتي ينتظر أن يتواجد بها الأهلي في حالة تأهله بالتصنيف الأول بصفته وصيف البطولة الماضية، بينما يقترب الإسماعيلي من التأهل والدخول ضمن التصنيف الثاني للمجموعات.

وتأكد تواجد الترجي التونسي في دور المجموعات دون خوضه مباريات بالدور الـ32، باعتباره حامل اللقب ووجوده على رأس مجموعة بالقرعة.

وكان موقع "الكاف" الرسمي، تغزل في الأهلي عقب الفوز على جيما الإثيوبي، بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ32 قائلًا:" يبدو الأهلى واثقًا من حجزه مقعدًا فى قرعة مرحلة المجموعات المقررة يوم 28 ديسمبر الجاري، ناصر ماهر ومروان محسن سجلا فى الشوط الأول ليمنحا الشياطين الحمر الفوز بملعب برج العرب بالإسكندرية، وأهدر لاعبو الأهلى عددًا كبيرًا من فرص التهديف التى كانت ستجعل مباراة الإياب بمثابة تحصيل حاصل".

وغادرت مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى إثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار يوم الأحد المقبل، في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و١٩ لاعبا وهم :-

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

في خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

في خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

واختتم الأهلي تدريباته صباح أمس الخميس على ستاد التتش بمقر التادي بالجزيرة، حيث سيخوض المران في أثيوبيا على مرتين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بهدفين دون رد لناصر ماهر ومروان محسن.