بعد فرز الصناديق.. إعادة بين "نصير" و"يحيى" في دائرة زفتى بالغربية

، وعدد المقيدين بالكشوف 346800، وبلغت نسبة التصويت 16%.



وبدأت فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، يوم الإثنين 26 نوفمبر الماضي، في 3 دوائر هي طامية بالفيوم، وزفتى بالغربية، والعريش بشمال سيناء، تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بتلك الدوائر، وانتهاء المدة المحددة للتنازل عن الترشح.



وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية والمتحدث الرسمي، في بيان له، الإثنين 26 نوفمبر الماضي، إن إجمالي المرشحين بالدوائر الثلاثة 36 مرشحًا منهم 30 مستقلًا و6 ينتمون لأحزاب سياسية، يتنافسون على 3 مقاعد.



وأضاف أن مقعد دائرة طامية بالفيوم يتنافس عليه 10 مرشحين منهم 8 مستقلين، و2 ينتمون لحزبي "مستقبل وطن، والحزب العربي للعدل والمساواة"، ويتنافس على مقعد زفتى بالغربية 13 مرشحا بينهم 12 مستقلًا وأخر حزبي ينتمي لحزب "مستقبل وطن"، وفي دائرة العريش بشمال سيناء يتنافس 13 مرشحًا بينهم 10 مستقلين و3 ينتمون لأحزاب "حماة الوطن، مصر المستقبل، والعربي للعدل والمساواة".



وتسلمت الهيئة الوطنية، الأحد 25 نوفمبر الماضي، حكم القضاء الإداري في الغربية، باستبعاد محمد فودة من الترشح على مقعد زفتى بالغربية، وقررت الهيئة استبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين، تنفيذًا لهذا الحكم.

واستندت محكمة القضاء الإداري بالغربية، في حكمها، إلى فقد "فودة" شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لاتهامه في قضايا "رشوة".



وتجرى عملية الاقتراع بالدوائر المشار إليها، يومي 14 و15 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الخارج، ويومي 19 و20 ديسمبر في الداخل، وتعلن النتيجة 25 ديسمبر، وفي حالة الإعادة ويكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل في الخارج، و16 و17 يناير في الداخل، وإعلان النتيجة يوم 21 يناير.



وتسلمت "الوطنية للانتخابات" خطابًا من مجلس النواب، في 3 أكتوبر الماضي، بخلو المقاعد الثلاثة عن الدوائر المشار إليها لوفاة ممثليها من النواب وهم؛ أحمد عبد التواب عن "طامية"، ورفعت داغر عن "زفتى" وحسام الرفاعي عن "العريش".

كشفت عمليات فرز صنادق الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، على مقعد النائب الراحل رفعت داغر بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، عن إعادة بين أحمد فودة نصير مرشح حزب مستقبل وطن وأحمد يحيى.ونتج عن عمليات الفرز حصول "فودة" على نحو 19 ألف 420 صوت، في المقابل حصل "يحيى" على 17 ألف 45 صوت، وعدد الاصوات الصحيحة 58870 صوت، والاصوات الباطلة 1575 صوت، واجمالى الحضور 60141