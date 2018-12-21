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توفيق عكاشة: "الله هو من جاء بالسيسي لينقذ الشعب"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:30 ص
توفيق عكاشة: الله هو من جاء بالسيسي لينقذ الشعب
توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الله سبحانه وتعالى هو من جاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذ الشعب ويحقق انتصارات في حروب الجيل الرابع.

وتابع "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس: "الرئيس السيسي انصهر في بوتقة الشعب وانصهر الشعب في بوتقة الرئيس السيسي وحققنا انتصار 30 يونيو".

وأضاف: "جرأة السيسي وقلبه الميت جعلته يتخذ قرارات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم جزئيًا، أقسم بالله ما كان في بلد، ولازم ندفع فاتورة إعادة إصلاح البيت".
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