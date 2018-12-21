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عاجل.. "أمطار ورياح وشبورة" تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الجمعة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:56 ص
عاجل.. أمطار ورياح وشبورة تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الجمعة
طقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.


كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشيط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 14 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18، وشرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23، والأقصر الصغرى 9 العظمى 22، وأسوان الصغرى 10 والعظمى 22، كاترين الصغرى 3 والعظمى 12.

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