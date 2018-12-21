تقاعد وزير الدفاع الأمريكي نهاية فبراير المقبل

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن وزير الدفاع جيمس ماتيس، سيتقاعد عن منصبه في شهر فبراير المقبل، معلقًا: "لقد خدم في حكوماتي العامين الماضيين وأحرز تقدم هائل".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجنرال جيمس ماتيس قدم جهد عظيم فى الحصول على حلفاء وبلدان أخرى لدفع نصيبها من الإلتزامات العسكرية، موضحًا أنه سيتم تسمية وزير دفاع جديد قريبا، موجهًا الشكر لماتيس قائلاً: "أنا أشكرك كثيراً على خدماته".





من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس فى خطاب استقالته: "إنه سيتنحى حتى يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربة مع أفكاره".



