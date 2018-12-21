أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 20-12-2018
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ بطب قصر العيني: قانون المستشفيات الجامعية مهين.. "إحنا مش عمال تراحيل"
واستنكر "عبد الله"، تحديد ساعات لأساتذة الجامعة للعمل بالمستشفيات الجامعية، معقبًا: "إحنا مش عمال تراحيل، أستاذ الجامعة بإنتاجه العلمي، وليس بعدد ساعات عمله".
استشاري تغذية: "أضرار اللحمة تقارب التدخين"
قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إن الغذاء الصحي يتضمن 40% نشويات، والفاكهة البقوليات والبروتينات الحيوانية، خاصة الأسماك، ثم الفراخ والأرنب، لافتًا أن آخر شيء في البروتينات هي اللحمة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، معقبًا: "أضرار اللحمة تقارب اَضرار التدخين".
"بكري": "السيسي" لا يريد إعلاما كاذبا لأنه يعلم أن "الكذب عمره قصير"
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس لا يريد إعلامًا كاذبًا يغيب وعى المواطنين؛ لأنه يعلم أن الكذب عمره قصير، مشددًا على أن أوضاع الإعلام في مصر ليست على ما يرام.
مفاجأة.. أول مصرية متخصصة في علم الذرة "ساقطة قيد"
أشارت "إحسان حلمي"، إلى أنها ساقطة قيد في نظر الحكومة المصرية، موضحة أن تاريخ ميلادها 1 سبتمبر 1923، مضيفة: "بقالي 20 سنة بدور عليها، ومفيش حد بيساعدني"
"صندوق العشوائيات": الانتهاء من مشروع تطوير ماسبيرو في أقل من 30 شهر
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، إن حوالي 3 آلاف أسرة طلبوا تعويضات، لافتًا إلى أن عملية إزالة المنطقة لم تتم قهرًا، ولكن برضا وموافقة المواطنين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في أقل من 30 شهر.
عكاشة: السيسي قام بهذا الإجراء حتى لا تتأثر مصر بالحرب العالمية الثالثة (فيديو)
وقال عكاشة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم أن هناك احتمالات بنشوب حرب عالمية ثالثة، ولذلك حرص على إنشاء علاقات قوية مع أطراف هذه الحرب، حتى لا تتأثر مصر بهذه الحرب.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ بطب قصر العيني: قانون المستشفيات الجامعية مهين.. "إحنا مش عمال تراحيل"
واستنكر "عبد الله"، تحديد ساعات لأساتذة الجامعة للعمل بالمستشفيات الجامعية، معقبًا: "إحنا مش عمال تراحيل، أستاذ الجامعة بإنتاجه العلمي، وليس بعدد ساعات عمله".
استشاري تغذية: "أضرار اللحمة تقارب التدخين"
قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إن الغذاء الصحي يتضمن 40% نشويات، والفاكهة البقوليات والبروتينات الحيوانية، خاصة الأسماك، ثم الفراخ والأرنب، لافتًا أن آخر شيء في البروتينات هي اللحمة، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، معقبًا: "أضرار اللحمة تقارب اَضرار التدخين".
"بكري": "السيسي" لا يريد إعلاما كاذبا لأنه يعلم أن "الكذب عمره قصير"
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس لا يريد إعلامًا كاذبًا يغيب وعى المواطنين؛ لأنه يعلم أن الكذب عمره قصير، مشددًا على أن أوضاع الإعلام في مصر ليست على ما يرام.
مفاجأة.. أول مصرية متخصصة في علم الذرة "ساقطة قيد"
أشارت "إحسان حلمي"، إلى أنها ساقطة قيد في نظر الحكومة المصرية، موضحة أن تاريخ ميلادها 1 سبتمبر 1923، مضيفة: "بقالي 20 سنة بدور عليها، ومفيش حد بيساعدني"
"صندوق العشوائيات": الانتهاء من مشروع تطوير ماسبيرو في أقل من 30 شهر
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي صندوق تطوير العشوائيات، إن حوالي 3 آلاف أسرة طلبوا تعويضات، لافتًا إلى أن عملية إزالة المنطقة لم تتم قهرًا، ولكن برضا وموافقة المواطنين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من المشروع في أقل من 30 شهر.
عكاشة: السيسي قام بهذا الإجراء حتى لا تتأثر مصر بالحرب العالمية الثالثة (فيديو)
وقال عكاشة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم أن هناك احتمالات بنشوب حرب عالمية ثالثة، ولذلك حرص على إنشاء علاقات قوية مع أطراف هذه الحرب، حتى لا تتأثر مصر بهذه الحرب.
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