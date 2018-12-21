توفيق عكاشة: "مكنتش لاقي جنيه في الثلاث سنوات الماضية"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه كان يمر بظروف مادية صعبة خلال الثلاث سنوات الماضية، متابعًا: "مكنتش لاقي أصرف جنيه في وقت في الثلاث سنوات الماضية".



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس: "قدمت برنامج على قناة الحياة تلبية لنداء الوطن؛ لأني استشعرت بحاجته لي، ونداء الوطن واجب"، مستكملًا: "أقسم بالله أنا أقل أجر في قناة الحياة، ولو قالولي تعالى من غير فلوس كنت هوافق من أجل الوطن".



وأكد أن المستقبل بحاجة إلى الشعب؛ لأننا في معركة التحرير الاقتصادي، وقراراته سليمة 100%، لافتًا إلى أن دورته بطيئة ولكن المواطن سيشعر بها وسيكون أبنائه في مستوى معيشة لا يحلم به، متابعًا: "سيشعر المواطنين بالتحسن خلال الأيام المقبلة".

