مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم بدون تقطيع دوري بلس- رابط يوتيوب الاسطورة بث مباشر | livehd7 Koora cafe

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام غريمه فريق الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.





ولا شك أن فريق الهلال يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة أمام غريمه فريق الأهلي، سوف يجعل الباب مفتوحاً أمام ملاحقه المباشر فريق النصر من أجل الاشتراك معه في مركز الصدارة عقب نهاية هذه الجولة مباشرة، وذلك في حالة نجاح فريق النصر في حصد النقاط الثلاث يوم الجمعة أيضاً.





أما في حالة فوز فريق الهلال في مباراة الكلاسيكو المنتظرة أمام غريمه فريق الأهلي، فإن ذلك سوف يجعل فريق الهلال بطلاً للشتاء لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة وأن المسابقة سوف تتوقف طوال الفترة القادمة حتى مطلع شهر فبراير 2019، وذلك بسبب إِنشغال المنتخب السعودي بالمشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.





ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه وضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق الأهلي في وضعية مثالية على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة الكلاسيكية المنتظرة أمام غريمه فريق الهلال، وخاصة في ظل عدم استقرار نتائج الفريق الأهلاوي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.





ولعل ما يُعقد من الأمور أكثر أن فريق الأهلي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادراً على المنافسة بكل قوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ولكن نتائج فريق الأهلي تكون مثالية في جولة ومن ثم تكون محبطة في الجولة التي تليها مباشرة.





وهو الأمر الذي سوف يدفع بكل تأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي لمحاولة القيام بعملية الإحلال والتجديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من خلال التخلص من اللاعبين أصحاب الأعمار السنية الكبيرة وفي مقابل ذلك سوف يتم التعاقد مع عناصر مميزة قادرة على إعطاء الإضافة اللازمة لفريق الأهلي.