عاجل.. مهاجم الأهلي يفاجئ جمهوره قبل موقعة دوري الأبطال (صور)

عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرانه مساء اليوم بمنزل العروس.

مهاجم الأهلي يفاجئ جمهوره قبل موقعة دوري الأبطال

ونشر محسن عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة له مع زوجته وكتب قائلا: "تمت بخير الحمد الله.. مراتي".

واقتصر عقد القران على أهل العروسين، بجانب عدد قليل من الأصدقاء القريبين من مهاجم الأهلي.

وكان مهاجم الأهلي قد احتفل بخطوبته الجمعة الماضية بقريته التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وغادرت مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى إثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار يوم الأحد المقبل، في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الفريق الأحمر الجهاز الفني و١٩ لاعبا وهم :-

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

في خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

في خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

واختتم الأهلي تدريباته صباح أمس الخميس على ستاد التتش بمقر التادي بالجزيرة، حيث سيخوض المران في أثيوبيا على مرتين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بهدفين دون رد لناصر ماهر ومروان محسن.