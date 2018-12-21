يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر | كورة ستار

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية وتحديداً مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.



