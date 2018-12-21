يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر | كورة ستار
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 12:05 ص
عمرو عادل
موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية وتحديداً مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والأهلي في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
موعد مباراة الهلال والأهلي
موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة 14:10 ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 15:10 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 16:10 عصراً بتوقيت أبوظبي.
موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة الهلال والأهلي، سوف تكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.
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