نشرة أخبار منتصف الليل.. الأرصاد تعلن طقس اليوم.. و حبس نقيب المحامين سنتين وكفالة 20 ألف جنيه

والت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، توقع هيئة الأرصاد الجوية بطقس "برد شديد وأمطار" غدا، وبريطانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية، فضلا عن حبس نقيب المحامين سنتين وكفالة 20 ألف جنيه.

الأرصاد تعلن طقس الجمعة ودرجات الحرارة.. "برد شديد وأمطار"

يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

عاجل.. مصر والاتحاد الأوروبي يصدران بيانا مشتركا

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه صدر بيان صحفي مشترك، اليوم 20 ديسمبر الجاري، حول انعقاد الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك برئاسة كل من سامح شكري وزير الخارجية، والسيدة فديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور السيد يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في القضارف بالسودان إلى 6

قال مسؤول سوداني، مساء اليوم، الخميس، لمحطة تلفزيون محلية، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات اليوم في مدينة القضارف إلى 6 قتلى.

بريطانيا ترفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية

أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية في مطارات لندن، الخميس، للمساعدة في تخفيف الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مطار "جاتويك".

ولم تتمكن الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لأكثر من يوم بسبب الطائرات بدون طيار.

عاجل.. حبس نقيب المحامين سنتين وكفالة 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين

رجح البنك الدولي، في تقرير نُشر اليوم الخميس، تباطؤ النمو الاقتصادي للصين إلى 6.2% في 2019 من 6.5% متوقعة للعام الحالي، مع تنامي العوامل المعاكسة بسبب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عقد سامح شكري وزير الخارجية، عقب انتهاء الجلسة الموسعة للدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، جلسة حوار سياسي، اليوم، مع "فيدريكا موجيريني" نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.



