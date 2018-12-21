تكريم نجوم الفن في حفل مدارس بالهناجر (صور)

أقامت إدارة إحدى المدارس الشهيرة، حفل تخرج طلابها حيث عرض الطلاب عرض مسرحية "إني" المأخوذة عن مسرحية "هالة حبيبتي" من إخراج وإشراف الفنانة نورهان.

وكرمت المدرسة عدد من نجوم الفن منهم ميرهان حسين عن مسلسل أيوب والفنانة راندا البحيري عن مسلسل سلسال الدم كما كرمت الفنان محمد نجاتي عن مسلسل الاب الروحي و الفنان عمرو محمود يس أفضل مؤلف عن مسلسل نصيبي وقسمتك2 كما كرمت المؤلف وليد يوسف أفضل مؤلف عن مسرحية حدث في بلاد السعادة وكرمت الفنانة عبير منير عن مسلسل بيت السلايف كما كرمت النجمة داليا مصطفي عن مسلسل الكبريت الاحمر وكرم الفنان عمرو عبد العزيز عن مسلسل رمضان كريم.