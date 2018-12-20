يلا شوت Al Hilal .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاهلي اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

روابط مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر اليوم في قمة مباريات الكرة السعودية بث مباشر بجودة عالية HD ومن خلال يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والهلال الجمعة 21/12/2018 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق الهلال في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة الأهلي والهلال في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.





وتُنقل مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لمحاولة العودة من جديد إلى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، فيما يسعى فريق الهلال لمحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين خوفاً من اقتراب ملاحقه المباشر فريق النصر.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.





موعد مباراة الأهلي والهلال الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الهلال بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

15:05 عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 16:05 عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 14:05 ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.