"إليز ليبيك" تعود لجمهورها بأغنية صوفية بمشاركة المنشد محمود التهامي

انتهت الفنانة الأمريكية اليز ليبيك، من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "run to me"، والتي تجمعها مع المنشد محمود التهامى، وذلك خلال زيارة قصيرة لها في القاهرة.

تعد الأغنية استمرارا للتعاون بين إليز والمنشد محمود التهامي، خاصة بعد حصولها على جائزة "الجلوبال ميوزيك أوورد" لأفضل أغنية لعام 2017، بعد نجاح ألبومها "origin"، حيث مزجت فيها سحر الصوفية والموسيقى الغربية، بمشاركة التهامى.

وتستعد "إليز" بوضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد الذي تجمع فيه بين الموسيقى الشرقية والغربية، والذي يشهد عدد من المفاجآت لجمهورها بتقديم مجموعة من الأغانى التى تحمل مزيجا بين الموسيقى العربية والغربية.

يذكر أن اليز ليبيك تستعد لإطلاق ألبومها الجديد بعنوان "rising"، والذى سيضم 13 أغنية، منها أغنية باللغة العربية.