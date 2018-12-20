أميرة شرابي تواصل تصوير دورها في "بحر"

تواصل الممثلة الجزائرية أميرة شرابي، حاليا تصوير دورها في مسلسل بحر مع النجم ماجد المصري والمخرج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي وتلعب فيه دور راقصة تدعى شوق.

ويشارك فى بطولة "المسلسل كل من الفنان محمد دياب والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، و الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.

وأميرة شرابي، هي ممثلة جزائرية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية"، الذي لفت الأنظار إلى موهبتها؛ لتقوم بعدها ببطولة فيلم "تسعة"، من إخراج إيهاب راضي، كما شاركت في مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسل "اختيار اجباري"، وأخيرًا مسلسل "أرض جو" أمام النجمة غادة عبدالرازق .

وشاركت في رمضان الماضي في بطولة المسلسل الجزائري الخاوة ولعبت فيه دور فتاة نصفها سوري ونصفها جزائري.